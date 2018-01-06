Совфед жалеет об упущенных экономических возможностях в 2017 году

Вчера, 17:08

Представители Совета Федерации жалеют об упущенных экономических возможностях в 2017 году. Ситуацию прокомментировал Сергей Калашников, первый зампред экономического комитета ведомства.

По словам Сергея Калашникова, минувший год для России был более благоприятным в экономическом плане, чем 2015 и 2016 годы, но было упущено много благоприятных ситуаций. В 2017 году было приостановлено падение в экономике, зафиксированное двумя годами ранее, но государство не наращивало свои возможности. Как он рассказал, реальные доходы населения упали несмотря на низкий уровень инфляции, на фоне этого кредитование населения пошло вверх.

Подытожив 2017 год, Калашников подчеркнул, что эти 12 месяцев были спокойными и он обнадежил россиян улучшением экономики, но надежда эта носит эфемерный характер. Виной тому, по мнению сенатора, неправильные подходы к решению поставленных задач.