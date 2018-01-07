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Visa не будет поддерживать предоплаченные биткоин-карты в Европе

Сегодня, 03:15

Представители Visa официально заявили, что компания не будет поддерживать предоплаченные биткоин-карты в Европе. Причиной тому стали разногласия с партнером Wave Crest.

Предоплаченные биткоин-карты позволяли своим владельцам пополнять баланс в виде криптовалюты, но расплачиваться долларами, евро или фунтами. Европейское предприятие Wave Crest уже получило от руководства Visa требование, согласно которому партнер должен закрыть счета, открытых по соответствующей программе. В Visa Europe рассказали, что причиной такого решения стало несоблюдение правил работы со стороны Wave Crest. Остальные эмитенты карт от известной платежной системы могут продолжать выпускать криптовалютные карты.

В итоге провайдеры BitPay (США), Cryptopay (Великобритания) и Bitwala (Германия) заявили, что на фоне произошедшего прекращают обслуживание биткоин-карты пользователей Европы, выпущенные в рамках программы Wave Crest и Visa.


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