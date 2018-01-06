ЕС стал основным инвестором в предприятия Самарской области

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Для Самарской области в прошедшем году страны Европейского союза стали основными инвесторами. ЕС вложил в экономику региона только за первые полгода 224 миллиона долларов. Данные за итоговый период находятся в стадии подсчета.

Как сообщили в коммуникационном департаменте Самарского правительства, объем прямых инвестиций из европейских стран за первые шесть месяцев прошлого года увеличился на 3,7% по сравнению с тем же периодом 2016 года. Ужесточение антироссийских экономических санкций дало обратный эффект. Предприятия Германии, Франции и Нидерландов, вкладывая средства в совместные проекты, учитывали безупречную репутацию партнеров.

В прошлом году немецкая компания Linde, производящая удобрения, создала совместное предприятие на базе ПАО «КуйбышевАзот», что позволит значительно снизить себестоимость выпускаемой продукции. В это же предприятие инвестировала средства итальянская компания Maire Tecnimont, работающая в этом же сегменте производства. На данный момент в ОЭЗ «Тольятти» работает шесть иностранных компаний и две отечественных.