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В Британии предложили добавить сбор к кофе «на вынос»

Сегодня, 02:15

Британские парламентарии выступили за то, чтобы установить сбор за использование одноразовых стаканчиков для кофе «на вынос».

Комитет по защите окружающей среды объяснил это тем, что в Великобритании уходит в мусор огромное количество одноразовых стаканчиков, что загрязняет окружающую среду.

Правительство убеждают ввести плату около 25 пенсов (примерно 19 рублей), а полученные деньги использовать для улучшения качества переработки мусора на специальных заводах.

Помимо этого, комитет поставил себе цель переработать все одноразовые стаканчики к 2023 году. В противном случае кофейням запретят продавать кофе в одноразовой посуде.

В некоторых заведениях Великобритании поощряется, если клиент принес для покупки кофе свою собственную чашку.


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