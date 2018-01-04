VistaNews.ru


В Британии оценили доходы топ-менеджеров

Сегодня, 13:42

Доходы топ-менеджеров оценены в Британии. Известно, что годовую зарплату рядовых британцев они зарабатывают за 28 часов.

Британские аналитики подвели экономические итоги 2017 года и оценили доходы топ-менеджеров. Размер их зарплат всегда вызывал особый интерес среди простых британцев.

Сообщается, что руководители компаний, которые входят в число FTSE 100, в течение 28 часов зарабатывали столько денег, сколько обычный британец зарабатывает за целый год. Проанализировав ситуацию на 2018 год, специалисты сообщили, что в текущем году такие средства ведущие топ-менеджеры смогут заработать за 32 часа.

Такое исследование было проведено двумя ведущими социологическими компаниями из Великобритании – Центром высокой оплаты труда и Институтом персонала и кадрового резерва. Также сообщается, что в 2016 году британские топ-менеджеры в год в среднем получали 5,4 миллиона долларов в год. Такая цифра в 120 раз выше среднегодовой зарплаты в стране.

Напомним, что  FTSE 100 является британским биржевым индексом, который отслеживает цена на акции ста самых крупных британских компаний.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.