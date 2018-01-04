В Британии оценили доходы топ-менеджеров

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Доходы топ-менеджеров оценены в Британии. Известно, что годовую зарплату рядовых британцев они зарабатывают за 28 часов.

Британские аналитики подвели экономические итоги 2017 года и оценили доходы топ-менеджеров. Размер их зарплат всегда вызывал особый интерес среди простых британцев.

Сообщается, что руководители компаний, которые входят в число FTSE 100, в течение 28 часов зарабатывали столько денег, сколько обычный британец зарабатывает за целый год. Проанализировав ситуацию на 2018 год, специалисты сообщили, что в текущем году такие средства ведущие топ-менеджеры смогут заработать за 32 часа.

Такое исследование было проведено двумя ведущими социологическими компаниями из Великобритании – Центром высокой оплаты труда и Институтом персонала и кадрового резерва. Также сообщается, что в 2016 году британские топ-менеджеры в год в среднем получали 5,4 миллиона долларов в год. Такая цифра в 120 раз выше среднегодовой зарплаты в стране.

Напомним, что FTSE 100 является британским биржевым индексом, который отслеживает цена на акции ста самых крупных британских компаний.