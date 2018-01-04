Сегодня, 12:54

Бизнес-миссия Иркутской области отправится в Китай. С таким заявлением выступил Сергей Левченко, занимающий пост губернатора региона.

В сообщении указано, что специально организованная группа направится с деловым визитом в Китай, чтобы там продвигать отечественную продукцию. Все переговоры будут касаться разработки и внедрения новых технологий в области лесопроизводства, а также проведения энергетических реформ в области инфраструктуры.

Известно, что на текущий момент КНР является одной из 5 ведущих стран, которые плотно сотрудничают с Иркутской областью. Общий товарооборот между Китаем и Приангарьем в год достигает 3 миллиардов долларов.

Пока что нет точной даты, когда пройдёт встреча деловых партнёров. Известно лишь, что это состоится в 2018 году в городе Тяньцзинь.