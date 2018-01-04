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В торгах Nikkei поднялся выше 23 350 пунктов с 1992 года

Сегодня, 11:42

В торгах на фондовой бирже в Токио Nikkei зафиксирован максимум. Так, отметка выше 23 350 пунктов стала максимальной за 26 лет с 1992 года. Причиной скачка эксперты назвали подъем нью-йоркского ринка.

 Фондовая биржа в Токио бьет рекорды по величине главного индекса. Так, в торгах была отмечена самая высокая отметка выше 23 350 пунктов. В процессе Nikkei прибавил более 600 пунктов, которые равны 3,5%. Этот показатель стал рекордным за последние 26 лет с 1992 года. Эксперты и экономисты считают, что причиной столь высоких отметок стал торг на фондовой бирже в Нью-Йорке.

К слову, Nikkei один из важнейших фондовых индексов Японии. Индекс вычисляется как простое среднее арифметическое цен на акции компаний, которые занимаются активными продажами и покупками.


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