Экспорт итальянского вина в Россию стал рекордным в 2017 году

Вчера, 23:23

Показатель реализации экспортного итальянского вина достиг рекордного уровня за счет российских потребителей. Наиболее количество проданного напитка было реализовано в России в 2017 году.

В 2017 году показатель экспорта итальянского марочного вина в России достиг максимума и побил все рекорды. По сравнению с прошедшим 2016 годом, цифра заказа этого спиртного напитка выросла на 50%. Сами же итальянцы смогли получить от продажи вина 6 миллиардов евро. Согласно мониторингу, итальянское вино ценится не только в России.

Необычайный рост продаж на рынке отслежен в Китае, где спрос на алкоголь из Италии увеличился в 2017 году на 25%. Среди ценителей и гурманов вина, поступившего от итальянского производителя, оказалась Германия, США, а также Англия. Вероятно, что итальянцы действительно изготавливают качественное вино, раз оно смогло покорить столько государств, не попав даже под влияние эмбарго.