Постоянный представитель РФ в ЕС заявил о столкновении интересов ЕС и США

Сегодня, 11:59

Постпред России в ЕС Дмитрий Чижов сделал заявление о том, что регулярные санкции со стороны США оставляют с каждым днем все более значительный негативный эффект как на экономике стран Евросоюза, так и на других сферах.

Поэтому, как отмечает Чижов, в ЕС растет осознание того, что необходимо поддержание благоприятных отношений с Москвой, так как Россия все больше укрепляет свои позиции на международном уровне.

Кроме того, Чижов упомянул о существовании сфер, где интересы Евросоюза и США болезненно сталкиваются. Здесь он напомнил о ситуации на Ближнем Востоке и судьбе ядерной сделки по Ирану, где «ЕС считает себя способным быть активным фактором».

Постпред отметил, что всем надоевшая «трансатлантическая сцепка» не то что искрит, а уже трещит по швам.

Напомним, что президент США Дональд Трамп в августе 2017 года ужесточил закон об антироссийских санкциях. В первую очередь он призвал ужесточить санкции в отношении нефтегазовых компании России, а также ограничить передачу американских технологий для разведки и добычи глубоководной, арктической и сланцевой нефти на «новых» месторождениях.

Данный закон подвергся критике со стороны Ассоциации европейского бизнеса, назвавшей санкции «ущемлением принципов свободной торговли».