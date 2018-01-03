Сегодня, 10:51

Сегодня Московская биржа открывает первые торги в 2018 году. Также экономические мероприятия будут проведены 4 и 5 января, а с 6 по 8 января на бирже запланированы выходные.

В текущие новогодние праздники Московская биржа будет функционировать по совершенно отдельному графику. Самые первые торги в 2018 году запланированы на сегодня и будут наблюдаться на знаменитых рынках депозитов, фондовом, срочном, драгоценных металлов и основном рынке валют. На последних двух торги проведут по всем известным инструментам, исключением выступают сделки с датой выполнения обязательств в день их заключения. Также не будет сделок своп, о чем говорится на ресурсе Московской биржи.

Несмотря на особое расписание, курс денежных единиц не подлежит изменениям. Он будет на прежнем уровне до девятого января. Отметим, что с 30 декабря доллар стоит 57,6, а евро продают по 68,87 рублей.