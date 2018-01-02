В Москве с 1 января выросли пенсии и компенсации ветеранам

Вчера, 23:22

В Москве пенсионеры и ветераны будут получать больше денег ежемесячно от государства. Ставка на пенсии и выплаты разного социального характера для москвичей стали больше.

На официальной странице Сергея Собянина в социальной сети появилось радостное сообщение. Пенсионерам и ветеранам будут увеличены пенсии и социальные выплаты с 1 января 2018 года. Ставка минимальной пенсии по новым тарифам будет равна 17,5 тысячам рублей, ранее же он был не выше 14,5. Наряду с увеличением пенсий, не остались на прежнем уровне и социальные выплаты ветеранам, социально незащищенным семьям, малообеспеченным.

Размер пособия по МБ вырос от 2 до 5 раз. Дотации для ветеранов стали больше вдвое. По официальным данным, правительство Москвы распорядилось выделить из общего бюджета 430 миллионов рублей, чтобы стало реальным повышение социальных выплат, пенсий и компенсаций ветеранам.