Россия ищёт способ «укротить» криптовалюты

Вчера, 22:13

Российская Федерация ищет способ «укротить» криптовалюты. Для этого отечественные специалисты хотят разработать свою денежную единицу.

В России уже на протяжении почти целого года пытаются найти способ, который позволит управлять, или хотя бы отслеживать ныне популярные криптовалюты. Сейчас специалисты заняты созданием своей единицы, так называемого крипторубля. Основной целью такой меры является возможность, благодаря которой станет возможным обойти антироссийские санкции, а также улучшить показатели отечественной экономики.

Интересно, что нынешний глава РФ Владимир Путин провёл личную встречу с создателем криптовалюты Etherium ещё летом прошлого года. Сейчас в Кремле хотят разработать свою единицу, несмотря на то, что в правительстве настроены крайне негативно к «киберденьгам». Не стоит забывать, что относительно недавно в РФ уже смогли «обуздать» интернет, и заполучить над ним достойный контроль.