Все о курсе рубля в 2018 году рассказали эксперты

Вчера, 21:19

Канал RT информирует граждан РФ о курсе рубля в 2018 году. Так, главный инвестиционный стратег ФГ БКС Максим Шеин высказал мнение, что на курс отечественной валюты повлияет уровень цен на нефть, а также профицит платежного баланса. Согласно данным, курс доллара будет равен 58,82 рублям до ІІ квартала 2018 года.

Стало известно, что в этом году эксперты уже вычислили курс рубля. Максим Шеин рассказал, что рубль будет стабильным, несмотря на санкции западных стран и США. Также не смогут навредить курсу отечественной валюты и перемены в ценовой политике на нефть (55 долларов за баррель). Глава Минфина также подтверждает стабильность рубля до ІІ квартала 2018 года.

О дальнейшем развитии событий с ценой на нефть и профицитом платежного баланса продолжают наблюдать в Министерстве финансов.