Собянин рассказал о доходах Москвы во время проведения фестивалей

Вчера, 20:51

Мэр Москвы Сергей Собянин отчитался о том, какой доход приносят уличные фестивали столице России. Госслужащий назвал цифру 60 миллиардов и заверил, что все затраты на проведения аттракционов полностью возвращаются.

Сергей Собянин в своем диалоге с представителями СМИ сообщил, что праздничные фестивали, которые организованы активистами в городе, полностью окупаемы. Они приносят неплохой доход в бюджет столицы РФ, так что организовывать такие действия просто необходимо. Чиновник озвучил сумму в 60 миллиардов рублей, которые были получены от проведения фестивалей на улицах города. При этом мэр акцентировал внимание, что эта цифра не окончательная и может быть намного выше.

По словам Собянина, проведение фестивалей на улицах Москвы привлекает многих туристов, которые приезжают в столицу посмотреть театральные представления. Поводом для организации уличных представлений служат массовые праздники, которые москвичи и гости города отмечают с особой охотой.