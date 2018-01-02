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В Петербурге 400 млн рублей направят на оснащение IT-Академии

Вчера, 18:31

Как информируют СМИ, в Петербурге на полноценное оснащение IT-Академии направят 400 миллионов российских рублей. Несколько конкурсов были объявлены с 31 декабря по 2 января.

IT-Академия будет размещена в здании №29-2 по Большому проспекту Петроградской стороны. Уже были объявлены конкурсы на закупку транспортного средства на сумму в один миллион рублей, поставку спецоборудования для оснащения центра и телетеатра, на что планируют потратить 17 миллионов, а также на доставку оборудования для прототипирования, специализированной аэрокосмической инженерии и электрической техники всего 20 миллионов. Руководство центра в поисках подрядчика, способного провести качественный ремонт инженерных сетей, электричества и восстановить благоустройство.

Вице-губернатор Владимир Кириллов уточняет, что Инженерно-технологическая школа, скорее всего, будет размещена во дворце Кушелева-Безбородко, которую откроют в этом году.


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