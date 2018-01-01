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Ростовчан ждёт шквал подорожаний в 2018 году

Вчера, 18:40

Ростовчан ждёт шквал подорожаний в 2018 году. Это связано с предстоящим Чемпионатом мира по футболу, который будет проходить в России летом следующего года.

В сообщении указано, что Россию в целом ждёт не очень благоприятная картина. Однако Ростов, в первую очередь ждёт череда весьма неприятных подорожаний. Это коснётся как топлива, так и продуктов питания. Сразу после ЧП-2018, цены взлетят на недвижимость, услуги ЖКХ, продукты, интернет-услуги, медицинские препараты, табачные изделия, импортные авто, земельные налоги, а также бытовую технику. По прогнозам аналитиков, все виды топлива подорожают в среднем на 3 рубля. Стоимость услуг ЖКХ – на 3-4%. Лекарства вырастут в цене в среднем на 10-15%. Стоимость тысячи сигарет составит 1718 рублей из-за повышения ставки на табак. Цена импортных авто поднимется примерно на 10%. Налоги на недвижимость могут вырасти на 20-30% в течение года. Также планируется увеличение налога на интернет-товары, купленные за рубежом, на 50 долларов. В случае нестабильности рубля, бытовая техника и электроника также может подняться на порядок в цене, так как всё сырье покупается именно за валюту.

В целом, последствия ЧМ-2018 скажутся на всей экономике Российской Федерации.


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