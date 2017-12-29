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В России перед Новым годом подорожали лук и картофель

Вчера, 19:44

В России перед Новым годом максимально стали дорогими некоторые овощи и фрукты. После проведенного мониторинга специалистами были обнаружены высокие цены на лук, картофель и мандарины.

 Аналитики сообщили, что перед Новым годом в крупных торговых маркетах стали дороже на 6% лук и мандарины, а также стоимость картофеля повышена на 4%. В отличие от данных видов овощей и фруктов, за килограмм огурцов и винограда нужно будет потребителям заплатить больше на 2%.

Участники мониторинговой комиссии, которые проверяли супермаркеты Калужской области, сообщили, что некоторые продукты остались на реализации по прежней цене, а еще отдельный ассортимент вообще стал дешевле. Например, апельсины, яблоки, яйца, рис, сахар и помидоры порадовали покупателей приятными скидками в предновогодние дни. Аналогичная ситуация наблюдается в большинстве российских регионов.


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