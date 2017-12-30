В Магадане создан лояльный климат по отношению к инвестору

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На 99% выполняются требования по реализации законов и льгот, создан максимально лояльный климат для инвесторов, регистрация бизнеса одна из самых ускоренных в стране – всего пять дней. По оценке Агентства стратегических инициатив (АСИ), за год область поднялась на шесть пунктов в рейтинге инвест-привлекательности.

Об этом сообщил на заседании Госсовета губернатор области Владимир Печеный, подчеркнув, что в этом году реализован первый инвест-проект территории, а Магаданская область названа флагманом по внедрению механизмов Особых экономических зон. В сентябре Владимир Путин запустил Наталкинский ГОК, а в начале декабря получили партию золотых слитков.

Вместе с тем Печеный выступил с предложением скорректировать методики составления рейтинга АСИ. В нем не учитываются те направления, которые являются критически важными именно для ряда удаленных и климатически сложных регионов Дальнего Востока и Магаданской области в частности. Ведется работа по покрытию на подключение потребителей к электросетям, упрощен режим получения разрешений на строительство, - но это не учитывается, хотя для инвестора именно с точки зрения вхождения в отдаленный регион это является существенным.

Губернатор Магаданской области заверил, что в 2018 году регион может стать лучшим из 30 субъектов РФ по привлекательности инвестиционного климата, если АСИ прислушается к критическим замечаниям.