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Линия квантовой связи запущена в Сбербанке

Сегодня, 04:45

Линия связи с квантовой защитой Сбербанка на улице Большой Андроньевской и Вавилова начала работу. Новинка позволит быстро совершать квантовые состояния и обеспечивать нужную скорость генерации ключей, несмотря на потери.

Стало известно, что новая технологичная линия связи с квантовой защитой Сбербанка начала работу. Об этом сообщили уполномоченные сотрудники. Такой шаг даст возможность оперативно и качественно генерировать ключи. Напомним, что это первый российский опыт с использованием квантово-защищенной передачи настоящих данных.

Также специалисты отмечают, что это новшество после показа работы системы ключа в Газпромбанке. Известно, что длина линии - 25 км, а частота импульсов лазеров - 300 МГц. Специалисты в области нанотехнологий заявляют о прорыве разработчиков и актуальности разработки для россиян. Сейчас проходит процесс информирования вкладчиков банка о новации.


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