Путин подписался под повышением МРОТ до прожиточного минимума

Сегодня, 08:40

Президент России Владимир Путин подписал законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) повышается с 2018 года до прожиточного минимума.

Стало известно, что президент России скрепил подписью свое согласие с законом о повышение МРОТ до размера прожиточного минимума. Этот шаг был консолидированным, и ранее политики предполагали о таком ходе событий. Согласно данным, в сентябре 2017 года Александр Калинин, глава ОО «Опора России», уже поднимал вопрос на уровне президента, при личной беседе с главой Кремля.

Тогда же Путин выразил свое мнение, согласно которому люди не могут получать за труд меньше, чем прожиточный минимум. Исправить эту ситуацию смогли уже в канун Нового года. Так, с начала 2018 года МРОТ будет установлен на уровне 85% от величины прожиточного минимума. Повышать МРОТ для общества очень важный и нужный шаг для уверенности россиян в завтрашнем дне.