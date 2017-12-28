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"Аэрофлот" поднимет зарплату командирам самолетов в 2018 году

Вчера, 21:49

Руководство авиакомпании «Аэрофлот» гарантировало повышение заработной платы командирам самолетов с 2018 года. Согласно обещаниям, летчики будут получать не менее 650 тысяч рублей в месяц.

Директор «Аэрофлота» Виталий Савельев недавно имел разговор с представителями СМИ. Он рассказал, что с 2018 года командиры самолетов смогут получать зарплату в сумме 650 тысяч рублей. Небольшая надбавка ожидается и для вторых пилотов. По словам Савельева, это наиболее высокие коэффициенты поднятия зарплаты на рынке всех существующих авиакомпаний.

Кроме того, для новых командиров, которые придут в «Аэрофлот» работать из других организаций, будут платить еще и премию в виде «подъемных». Такое внедрение сможет стимулировать авиатором к более профессиональному росту. Это означает, что младший летный состав будет стремиться к карьерному росту и развитию в будущем.


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