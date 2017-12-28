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Памятные монеты с Вини-Пухом выпустили в ЦБ. 11 монет выполнены из серебра и драгоценных металлов.

Центральный банк России изготовил и выпустил в обращение 11 памятных монет, которые изготовлены из серебра и драгоценных металлов. Примечательным является то, что представленная серия очень необычна – она посвящена российской мультипликации.

Среди них оказались монеты на которых изображены герои мультипликационных фильмов о Вини-Пухе, Жар-птице, трех богатырях. номинал представленных монет от одного до 25 рублей. Специалисты центрального банка РФ сообщают, что каждая монета, в зависимости от серии, выпущена в количестве от 3 тысяч до 450 тысяч штук. Такое количество даст возможность заполучить такие монеты всем ценителям нумизматики.

Известно, что такие монеты могут быть приняты в любом магазине, но коллекционеры предполагают, что их раскупят для своих коллекций нумизматы. Руководство ЦБ сообщило, что в следующем году планируется выпуск еще нескольких серий монет, чему они будут посвящены пока неизвестно. Коллекционеры предполагают, что их могут посвятить чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.