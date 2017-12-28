В России уровень безработицы может составить 5,1% по итогам года

Сегодня, 13:35

В России по итогам уходящего года уровень безработицы может составить 5,1%. То есть, четыре миллиона россиян трудоспособного возраста официально не имеют работы. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

По словам Топилина, несмотря на позитивные тенденции, которые после преодоления кризиса, отмечались в текущем году, уровень безработицы не удалось снизить радикально. Если сравнивать показатели двух полугодий, то кардинальных изменений не произошло. На данный момент в России проживает 76 миллионов 400 тысяч человек трудоспособного возраста. Из них не имеют работы четыре миллиона россиян.

Однако нельзя не учитывать и нелегальную занятость, которая до сих пор актуальна для Российской Федерации. Несмотря на предпринимаемые меры, в теневой сфере занятости насчитывается немалое количество граждан. Согласованный федеральный бюджет на следующий год предусматривает значительные расходы на открытие новых предприятий, а также реализацию проектов, которые смогут реально способствовать увеличению числа рабочих мест.