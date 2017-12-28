Глава Apple заработал за 2017 год $102 млн

Сегодня, 13:03

Тим Кук, руководящий американской корпорацией Apple, заработал за уходящий год 102 миллиона долларов. Бизнесмену удалось увеличить прошлогоднюю сумму вознаграждения на 47%.

102 миллиона заработанных Тимом Куком долларов за уходящий год являются результатом сложения контрольного пакета акций, заработной платы топ-менеджера и бонусов за проделанную работу. К слову, последний показатель глава «яблочной корпорации» сумел улучшить на 47%, достигнув установленных советом директоров Apple целевых показателей.

Бонус Кука составил 12,8 миллиона долларов, значительно уступив компенсации других топ-менеджеров «яблочной» компании. Лука Маэстри, занимающий должность финансового директора Apple, старший советник Брюс Сьюэлл, а также вице-президенты Дэн Риччио и Анжела Арендс получили по 24 миллиона долларов вознаграждения.

Значительно увеличить производительность труда руководству Apple помог успех iPhone 7, iPad Pro и MacBook Pro. За прошедший финансовый год (с сентября по сентябрь) выручка «яблочного» техногиганта составила 229,2 миллиарда долларов.