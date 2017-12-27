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В Донецке открылся новый Единый Центр Связи ГП «Почта Донбасса»

Сегодня, 13:40

«Государственное предприятие» ДНР «Почта Донбасса», созданное на базе изъятого у украинской компании «Укрпочта» имущества, открыло новый Единый Центр Связи в Кировском районе Донецка. Филиал нового формата предоставляет населению целый спектр услуг.

Представители ГП отмечают, что в Центре клиент имеет возможность получить необходимые консультации. Также здесь можно оформить подключение интернета от «республиканских» операторов связи или произвести оплату услуг почты, интернета, телефонии или мобильной связи. Это уже третий подобный филиал «Почты Донбасса» в Донецке.

Ранее мы писали, что оператор связи ДНР «Феникс» объявил о начале работы нового тарифного плана. Согласно с условиями предложения, абоненты смогут звонить внутри сети бесплатно при выполнении ряда действий.


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