В Сингапуре появится возможность оплаты велопроката биткоинами

Вчера, 23:40

В 2018 году Сингапурская компания oBike, занимающаяся прокатом велосипедного транспорта, введет систему оплаты биткоинами. Компания намерена создать собственную криптовалюту oCoins, для оборота которой будут использовать блокчейн-платформу Tron.

"Внедряемый метод позволит клиентам не только пользоваться услугами, но и зарабатывать деньги", - считают представители компании. Во время аренды велотранспорта счета клиентов будут пополняться биткоинами, впоследствии которые можно будет потратить на последующую оплату велопроката или, к примеру, на аренду жилья, покупку продуктов.

Блокчейн-платформа Tron находится на 18 месте среди крупных торговых площадок электронных валют. Компания насчитывает капитал размером 2,6 млрд. долларов.