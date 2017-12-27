Доход подпольной торговли алкоголем через интернет достиг 1,7 млрд рублей

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Доход подпольной торговли алкоголем через интернет составляет около 1,7 млрд рублей. Такие сведения приведены экспертами, работающими в компании Group-IB.

Согласно их сообщению, это минимальная сумма дохода, которую получают нелегально работающие в сети оптовые и розничные торговцы алкоголем.

Специалисты сообщили, при запрете в РФ онлайн-продаж алкогольной продукции, по факту на рынке действуют не менее 3 тысяч магазинов, реализующих её. Более того, на 100 сайтах не скрывается, что поставляться будет фальсификат.

Как сообщается, данные сайты, где размещается сообщение о нелегальной торговле алкоголем, за сутки посещают не менее 200 пользователей. Стоимость среднего чека – около тысячи рублей.

При этом отмечается, что стоимость ящика, в среднем, обходится покупателю в 10 раз дешевле магазинных расценок, где реализовывают оригинальную продукцию.

Исследователи особо отметили, что в итоговых данных они привели лишь минимальные значения. В частности, не были учтены влияния сезонности. Перед Новым годом количество «алкогольных» запросов в поисковиках возрастает наполовину.

Минфин уже рассматривает варианты поэтапной легализации торговли спиртным через интернет.