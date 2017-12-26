Путин на 4% повысил оклады российских судей

Вчера, 19:54

Указ о повышении зарплат российским судьям подписал сегодня днём президент России Владимир Путин. Документ предусматривает увеличение оклада служителей Фемиды на 4%.

Отмечается, что речь идёт о судьях Конституционного и Верховного судов, судов общей юрисдикции, арбитражных судов, а также мировых судей. В указе сказано, что решение было принято для обеспечения социальных гарантий. Кроме того, по мнению администрации президента, надбавка в 4% позволит осуществлять более полное и независимое правосудие.

Ранее мы уже сообщали о заявлении Минфина России, в котором анонсировалось повышение зарплат россиян в 2018 году более, чем на 4%. Соответствующей информацией с прессой поделился руководитель ведомства Антон Силуанов. Также ранее в кабмине пообещали, что в следующем году вырастут зарплаты бюджетников.