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Дефицит и подорожание красной рыбы произошло из-за потепления в Мировом океане

Сегодня, 01:30

Россияне возмущены резким подорожанием красной рыбы. Росрыболовство сообщило о том, что лососевая пучина сместилась на север ближе к Камчатке и Магадану. Данное действие происходит вследствие резкого повышения температуры воды в Мировом океане.

Илья Шестаков, руководитель Росрыболовства сообщает, что улов лососевой рыбы составил в этом году более 300 тонн. "Естественно, это меньше, чем в прошлом году, но в принципе очень даже неплохо", - добавил руководитель. Он также отметил, что в этом году значительно вырос улов скумбрии (составил пятьдесят одну тонну) и ивасей (в два с половиной раза больше, чем в прошлом году).


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