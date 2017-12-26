За 2017 год зарубежные инвесторы вывели из России $900 миллионов

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За 2017 год зарубежные инвесторы вывели из рынка России почти 900 миллионов долларов США.

Сообщается, что за год инвесторы из разных государств решили вывести 900 миллионов долларов США из РФ. Это было сделано во время отсутствия сближений отношений между Соединёнными Штатами Америки и России. Среди фондовых индикаторов развивающихся стран Российские фондовые индексы стоят на последних местах.

Кроме этого, известно, что сумма в 900 миллионов долларов является самой крупной за весь период существования санкций, направленных на Россию.

Специалисты объясняют, что такие странные и необычные решения инвесторов касаемо работы на рынке РФ является вызванным неоправдавшимися ожиданиями в начале 2017 года.

Ранее сообщалось, что MasterCard и Visa решили исключить из ассоциации «Финтех».