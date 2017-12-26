В Омской области следующий год объявили Годом плодородия

Сегодня, 12:16

Руководство Омской области сделало заявление, основанное на прогнозах экспертов в аграрной сфере производства. Следующий год объявлен в регионе Годом плодородия. В планах – повышение количества и качества зерновых культур.

По итогам уходящего года Омская область занимает второе место в Сибирском регионе и девятое место в Российской Федерации по производству зерна. В следующем году приоритетом станет увеличение посевных площадей за счет масштабных мелиоративных мероприятий. Также предусмотрено повышение плодородия почв с учетом инновационных разработок в сфере производства удобрений высокой эффективности.

Скептически настроенная часть экспертов отмечает, что «кампанейщина» по социалистическому образцу не всегда приводит к ожидаемым результатам. Например, 2017 год был Годом животноводства в области, однако несмотря на незначительное увеличение удоев коровьего молока, резко сократилось поголовье свиней. Объективным фактором для этого явилась эпидемия африканской чумы свиней, в результате которой область потеряла более 20 тысяч животных из общего поголовья.