VistaNews.ru


В Омской области следующий год объявили Годом плодородия

Сегодня, 12:16

Руководство Омской области сделало заявление, основанное на прогнозах экспертов в аграрной сфере производства. Следующий год объявлен в регионе Годом плодородия. В планах – повышение количества и качества зерновых культур.

По итогам уходящего года Омская область занимает второе место в Сибирском регионе и девятое место в Российской Федерации по производству зерна. В следующем году приоритетом станет увеличение посевных площадей за счет масштабных мелиоративных мероприятий. Также предусмотрено повышение плодородия почв с учетом инновационных разработок в сфере производства удобрений высокой эффективности.

Скептически настроенная часть экспертов отмечает, что «кампанейщина» по социалистическому образцу не всегда приводит к ожидаемым результатам. Например, 2017 год был Годом животноводства в области, однако несмотря на незначительное увеличение удоев коровьего молока, резко сократилось поголовье свиней. Объективным фактором для этого явилась эпидемия африканской чумы свиней, в результате которой область потеряла более 20 тысяч животных из общего поголовья.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.