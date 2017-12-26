В России перед новыми акцизами повышаются цены на бензин

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В России с 1 января 2018 года вырастут акцизы на бензин. В Госдуме РФ уже приняли необходимые поправки в налоговый кодекс.

Хоть повышение цен изначально должно было наступить в начале 2018 года, но на практике оно наблюдается уже в наше время. Это связано с тем, что розничные заправки и поставщики топлива хотят сделать запас и предотвратить резкое поднятие цены. Ожидается, что в конце 2018 года один литр бензина АИ-92 будет стоить в районе 40 рублей. Однако, всё сильно зависит от региона.

Согласно поправкам, которые Госдума РФ приняла недавно, в акцизная ставка на топливо в наступающем году повысится в целых два раза. Это случится 1 января на 10,7%, и 1 июля на 6%. Это и является причиной роста цен уже сейчас.

Эксперты считают, что суммарная доля акцизов и различных налогов достигнет 63% - 65% от конечной потребительской стоимости. Столько денег и поступает в бюджет от каждого литра бензина. Для сравнения, в США этот показатель не превышает 22% от потребительской стоимости.

В РФ полученные от продажи топлива средства идут на заполнение дорожных фондов. Новое повышение акцизов исключением здесь не станет.