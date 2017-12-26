Курс доллара продолжает стремительно падать

Сегодня, 10:02

Отечественные аналитики отметили продолжающееся падение курса американского доллара, спровоцированное повышением цен на нефть и ростом российских международных резервов. Согласно мнению экспертов, сложившаяся тенденция не изменится до конца января.

В конце текущей недели американский доллар будет пребывать в коридоре 58,5-59 рублей, прогнозируют отечественные аналитики. Евро также снизится, установившись на уровне 68,5-69 рублей. Сравнительно с прошлой неделей, валюта США стремительно покатилась вниз, за счет повышения стоимости нефти и увеличения российских международных резервов. В текущем году Центробанк РФ и госкорпорация «Роснефть» не намерены играть против рубля, поэтому традиционных предновогодних скачков отечественной валюты не предвидится. Сложившаяся тенденция продержится без существенных изменений до конца января, прогнозируют финансовые эксперты.

Отмечается, международные резервы России составляют более 430 миллиардов долларов. За прошлую неделю операции по счетам Министерства финансов РФ и переоценка портфеля позволили нарастить их на 1 миллиард долларов.