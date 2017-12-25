VistaNews.ru


«Зачем мелочиться?»: В Ростове принят бюджет до 2020 года

Вчера, 20:24

25-е внеочередное заседание Ростовской городской думы ознаменовалось принятием бюджета на три года с 2018 до 2020. В приоритете социальная сфера и строительство дорог. На 2018 год запланировали 29 млрд 799,2 млн рублей.

Стало известно, что уполномоченные депутаты 25 заседания Ростовской городской думы приняли бюджет Ростова на период 2018-2020 года. По данным, на 2018 год запланировали 29 млрд 799,2 млн рублей. Основными сферами трат планируют сделать социальную, транспортную и ЖКХ. На 2020 год потратят чиновники 28 млрд 361,5 млн рублей.

Депутаты уже поговаривают о необходимости ремонтных работ по реконструкции улицы Станиславского, моста на улице Малиновского. Также в планах сделать ремонт дорог. Зашла речь в официальных документах и о канализационном коллекторе №53. Также поддержать финансово (1 млрд 19,7 млн рублей ) чиновники обещают сферу образования молодого поколения в садах и школах города. Пока официальных документов к общественности не поступило, лишь пресс-анонсы и результаты расследований любопытных журналистов.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.