«Зачем мелочиться?»: В Ростове принят бюджет до 2020 года

Вчера, 20:24

25-е внеочередное заседание Ростовской городской думы ознаменовалось принятием бюджета на три года с 2018 до 2020. В приоритете социальная сфера и строительство дорог. На 2018 год запланировали 29 млрд 799,2 млн рублей.

Стало известно, что уполномоченные депутаты 25 заседания Ростовской городской думы приняли бюджет Ростова на период 2018-2020 года. По данным, на 2018 год запланировали 29 млрд 799,2 млн рублей. Основными сферами трат планируют сделать социальную, транспортную и ЖКХ. На 2020 год потратят чиновники 28 млрд 361,5 млн рублей.

Депутаты уже поговаривают о необходимости ремонтных работ по реконструкции улицы Станиславского, моста на улице Малиновского. Также в планах сделать ремонт дорог. Зашла речь в официальных документах и о канализационном коллекторе №53. Также поддержать финансово (1 млрд 19,7 млн рублей ) чиновники обещают сферу образования молодого поколения в садах и школах города. Пока официальных документов к общественности не поступило, лишь пресс-анонсы и результаты расследований любопытных журналистов.