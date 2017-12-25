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Минфин: В России с 2018 года зарплата превысит 4%

Вчера, 19:10

Уровень заработной платы в России превысит 4%. Об этом поступило официальное сообщение Минфина РФ, в лице руководителя ведомства Антона Силуанова.

Начальник Минфина России Антон Силуанов официально заверил граждан в том, что с началом нового 2018 года, все трудоустроенные граждане смогут получить заработную плату на 4 % выше обычного уровня. Россияне уже ранее были осведомлены о таком сюрпризе, который сможет реально отразиться на их финансовом доходе в 2018 году.

Это известие о повышении реальной заработной платы в государстве было получено от чиновника Орешкина несколькими месяцами до официального уведомления. Правительство РФ вместе с главой государства Путиным усиленно проводит все просчеты, чтобы с каждым днем люди в России могли жить наиболее ярко, не отказывая себе ни в чем.


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