Роскосмос признали одной из наиболее нарушающих организаций

Вчера, 18:08

В Роскосмосе выявлены десятки правонарушений за текущий год. Эта организация может лидировать по численности проступков за текущий год.

Руководитель контрольного ведомства Татьяна Голикова подтвердила, нарушения по организации Роскосмос в 2016 году стали одним из существенных факторов, по которым можно считать организацию с довольно высоким уровнем недостач. Это касается именно уровня разработок. По словам Татьяны Голиковой, Роскосмос имеет целый ряд пороков и погрешностей за 2016 год. В цифровом эквиваленте нарушения этой организации можно оценить в размере 600 млрд рублей.

Этот факт после проведенной проверки свидетельствует о том, что не все так гладко в «подноготной» организации Роскосмос, как считалось ранее. Как показывают результаты проведенных проверок, вес неурядицы с Роскосмосом касается в первую очередь неправильных просчетов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что все расчеты считали погрешностями системы управления.