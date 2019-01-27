Ольга Бузова в спектакле «Мужчина нарасхват» в Дзержинске потеряла голос

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Вчера, 26 января, Ольга Бузова привозила в Дзержинск Нижегородской области спектакль «Мужчина нарасхват». Несмотря на то, что от старания она сорвала голос, поклонники все равно остались недовольны.

На вокзале, когда Ольга приехала в Дзержинск, ее встречали поклонники с цветами. Своих преданных фанатов она поблагодарила в Instagram, написав, что уже отвыкла от того, что ее с цветами и подарками встречают на перроне, и очень благодарна всем.

Бузова меняет свои амплуа с калейдоскопической скоростью. Теперь она выступает в главной роли в комедии «Мужчина нарасхват».

«Спасибо, Дзержинск! Полный зал! Кайф! Мы играли и старались для вас. Расскажите, кто был? Делитесь впечатлениями! Каждый раз — новый спектакль. Ведь театр — это живой организм. Зритель, я люблю тебя. Надеюсь, было не очень заметно, что пропал голос! Отдала всю себя вам», — написала Ольга в микроблоге.

Однако после окончания спектакля звезда буквально пробежала мимо фанатов с цветами, которые ожидали ее на морозе, чтобы пообщаться и сфотографироваться. Поклонники высказывают возмущение тем, что Ольга не пожелала уделить им какие-то 10 минут, хотя на сцене выкрикивала: «Я вас люблю, вы моя жизнь!» Получается, вся эта любовь к зрителям – лишь демонстрация на камеру, а в реальности Ольга спрятала лицо в букет цветов, промчавшись мимо фанатов и буркнула, что опаздывает на самолет. Хотя в реальности она даже в этой мелочи сказала неправду, так как уехала на поезде. Многие написали, что они разочарованы и ушли грустными.

Впрочем, позже в Instagram Ольга Бузова извинилась перед поклонниками, написав, что очень торопилась на поезд, даже не оставалось времени, чтобы поесть. Она написала, что переживает из-за невозможности уделить должное внимание любимым зрителям. Она сказала, что старается делать им подарки в виде эмоций во время спектакля.

Партнерами Бузовой по спектаклю «Мужчина нарасхват» выступают известные участники КВН Евгений Никишин и Сергей Писаренко, а также Антон Лирник, которого все знают как участника «Дуэта имени Чехова» из Comedy Club.

По сюжету героиня ищет мужчину мечты, предъявляя к нему высокие требования. По ее мнению, мужчина должен занимать пост не ниже директора банка. Найдя подходящую кандидатуру, женщина узнает, что он женат и собирается в отместку рассказать обо всем его жене.