В Димитровграде на сцене скончалась руководительница татарского ансамбля

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Зрители концерта «Неугасимые звезды» стали свидетелями трагедии, которая произошла прямо на сцене. От сердечного приступа умерла Фания Халиуллова.

Неприятный инцидент произошел 20 января в Димитровграде во время концерта ансамбля «Карлыгач», руководителем которого является Фания Халиуллова. Татарская певица исполняла на родном языке песню «Елама, ярсыма», ей стало плохо и женщина потеряла сознание. Некоторые зрители снимали на видео выступление, где четко видно момент кончины артистки и панику, которая охватила зрителей в зале.

На место трагедии прибыла бригада скорой помощи, 54-летнюю татарку доставили в больницу, но спасти женщину не удалось. Медики диагностировали у Фании Халиулловой сердечный приступ. В министерстве искусства Ульяновской области отметили, что Фания Халиуллова была безгранично преданна своему народу и своей профессии. Певица была также педагогом высшей категории, преподавателем по вокалу и учителем музыки в школе имени Габдуллы Тукая.

Как сообщили в региональном министерстве искусства и культурной политики, церемония прощания с Фанией Халиулловой состоится 22 января в селе Филипповка.