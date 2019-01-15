«Билетная мафия» получит бой: Госдума поддержала соответствующий закон

Сегодня, 15:59

Незаконная перепродажа билетов по цене, превосходящей ту, которая в них указана, приносит ущерб и театрам, и зрителям. С этим нардепы решили бороться.

Госдума поддержала соответствующий закон, направленный против «чёрных продавцов». Теперь «билетная мафия» получит бой.

Законом определён порядок по возврату билетов лишь по документам, удостоверяющим личность. Это станет происходить только при отмене, замене или переносе культурных мероприятий.

Размер посреднической платы по оформлению билетов и их доставке не должен превышать 10% их стоимости.

Авторы закона предлагают наказание для «театральной мафии» в виде штрафов от 100 и до 300 тысяч рублей.

Отмечается, что свой расцвет «билетная мафия» получила, благодаря тесному «сотрудничеству» с театральными администрациями. Естественно, оно было небезвозмездным.

Сейчас руководство театров заверяет в желании совместно побороть «билетную мафию».