Сегодня, 19:17

Причиной её смерти в 83-летнем возрасте стала продолжительная онкология. Похороны могут быть назначены на 6 января.

Умерла Райна Праудина, бывшая заслуженной артисткой России. Она отдала Рижскому театру русской драмы почти 30 лет.

С 2001 года Праудина продолжила работать в Москве в труппе «У Никитских ворот».

У артистки была последняя стадия рака. Она долго с ним боролась, но болезнь оказалась сильней. Райна скончалась в хосписе.

У её мужа и сына позиция заключается в том, что они отказывают в проведении гражданской панихиды.

Желание родственников – после отпевания провести похороны на территории немецкого кладбища Введенское в Москве.

Однако, смерть в праздники всегда связана со сложностями в оформлении документов на все, связанные с ней, действия.