Причиной её смерти в 83-летнем возрасте стала продолжительная онкология. Похороны могут быть назначены на 6 января.
Умерла Райна Праудина, бывшая заслуженной артисткой России. Она отдала Рижскому театру русской драмы почти 30 лет.
С 2001 года Праудина продолжила работать в Москве в труппе «У Никитских ворот».
У артистки была последняя стадия рака. Она долго с ним боролась, но болезнь оказалась сильней. Райна скончалась в хосписе.
У её мужа и сына позиция заключается в том, что они отказывают в проведении гражданской панихиды.
Желание родственников – после отпевания провести похороны на территории немецкого кладбища Введенское в Москве.
Однако, смерть в праздники всегда связана со сложностями в оформлении документов на все, связанные с ней, действия.