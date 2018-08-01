«Сезон спасен!»: Джигарханян появился в театре, опираясь на руку помощника

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Актеры встретили его стоя и с аплодисментами, видео появилось в Instagram. Худрук обсудил постановки и пожелал подопечным творческих успехов.

Новый сезон в Московском драматическом театре спасен, о чем говорит сегодняшнее видео на странице учреждения в Instagram. Армен Джигарханян появился в театре, опираясь на руку помощника. Видно, что народный артист с трудом передвигается, но это не помешало ему провести собрание и определить планы на ближайший период. Известно, что все ставки нацелены на пьесу «Мольер» по пьесе Михаила Булгакова «Кабала святош».

Армен Джигарханян, несмотря на свой статус в мире кино и почтенный возраст, стал героем скандальных программ из-за громкого развода с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Без участия артиста обсудили его мнение, судьбу и решения, а он, не обращая внимания на критику и поддержку, занялся свои здоровьем.