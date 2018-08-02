«Бобры-летуны» теперь в Новосибирске

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Загадочные животные из «Звездного круиза» приехали в Новосибирский цирк, и будут покорять сердца зрителей до 2 сентября.

Как стало известно из источника, в Новосибирске теперь можно посмотреть на морских львов, лошадей и собак. Главным развлечением, по мнению представителей шоу, станут «бобры-летуны», которые умеют не только летать под куполом цирка, но и читать стихи.

Представления постоянно меняются, группа циркачей анализирует предпочтения зрителя, и подстраиваются под интересы публики. «Звездный круиз» создали из ребят, окончивших в прошлом году московское цирковое училище. Для них это турне - дебютное, они должны понять, стоит ли им дальше этим заниматься, и правильный ли выбор они сделали, поступив в цирковое.

Представитель группы, Тамара Морозова говорит, что люди, попавшие в цирк, практически никогда оттуда не уходят, потому что он затягивает с невероятной силой.

Цирковые представления «Звездного круиза» можно будет посмотреть каждый вторник, четверг и субботу вплоть до 2 сентября.

Многие россияне считают, что цирк изжил себя. Они говорят, что из-за слабого финансирования такие группы распадаются, и теряют свой энтузиазм. Зрители «Звездного круиза» надеются, что со столичным цирком такого не произодет.