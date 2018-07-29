Балерины устроили «Лебединое озеро» прямо на дороге в Мехико

Сегодня, 07:26

Утонченные балерины решили продемонстрировать свою грацию в не совсем привычном месте.

Как сообщает источник, недавно прямо на дороге в Мехико вместо ужасных происшествий и случаев, водители увидели, как местные балерины устроили грандиозное «Лебединое озеро». Правда, правил грациозные девушки не нарушили: они не покидали участок отведенный для пешеходного перехода.

Танец, как стало известно, тоже был регламентирован – девушки уложились в 58 секунд, поскольку именно столько необходимо для того, чтобы перейти обычному пешеходу дорогу по дозволенному участку.

Розово-черные пачки очень гармонично сочетались с обстановкой, которая царила на оживленной дороге и безумно порадовали автомобилистов и просто прохожих. Тем более, что использовались композиции разноплановые: от «Лебединого озера» до Майкла Джексона.

Как удалось выяснить, это были проделки местного театра. Девушки очень хотели таким перформансом отвлечь от повседневной суеты горожан и заставили их улыбнуться.