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Анна Терехова побывала на программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» и рассказала о том, в каком состоянии находится сейчас ее мама.

Знаменитая актриса уже преодолела возрастной рубеж в 75 лет в прошлом году. Неудивительно, что здоровье артистки в преклонном возрасте пошатнулось, и она была вынуждена прекратить свою актерскую деятельность. На программе дочь Маргариты Тереховой впервые рассказала о состоянии тяжелобольной матери, страдающей болезнью Альцгеймера.

Ее уже давно никто не видел – ни бывшие сотрудники, ни журналисты. Помимо Анны, у Тереховой есть еще и сын Александр, с которым они вдвоем заботятся о больной матери. Девушка говорит, что ей больно смотреть на маму, которая теряет память и почти никого не узнает. Но Анна призналась, что частично в детстве ей маму заменила бабушка, на которую актриса постоянно оставляла дочь.

Дочь Тереховой рассказала, что при такой болезни продолжительность жизни достаточно мала, но они с братом пытаются сделать все возможное, чтобы продлить мамины дни. Анна говорит, что мама теперь похожа на маленькую девочку, которая при этом уже и не разговаривает. Она уверена, что, несмотря на коварный недуг, Терехова узнает ее.

Каждый год для Маргариты Тереховой – это вызов. Прогрессирующая болезнь Альцгеймера не отступает, поскольку данное заболевание не поддается лечению. Дети актрисы делают все возможное для того, чтобы она не чувствовала себя одинокой.