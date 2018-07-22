Вахтанговский театр: Владимир Этуш покинет больницу 23 июля

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Санаторий «Барвиха» примет артиста для дальнейшего курса лечения, заявил Кирилл Крок.

Старейший актер Театра имени Вахтангова, народный артист СССР 96-летний Владимир Этуш, попал в клинику 9 дней назад. Теперь поддержать свое здоровье актеру предложили в пансионате. Владимир Этуш покинет больницу 23 июля, об этом рассказал Кирилл Крок. Вахтанговский театр ждет возращения своего кумира и надеется на его скорое восстановление.

Напомним, что здоровье артиста подорвалось еще в годы детства и юности. Родился Владимир Этуш 6 мая 1922 года в Москве, Россия. Его отец, Абрам Этуш - был владельцем малого бизнеса в Москве и его арестовали советские коммунисты. Молодой Этуш воспитывала его мать-одиночка Раиса Этуш. Будучи школьником, увлекался актерским мастерством и чтением, участвовал в школьных постановках Чеховских пьес. В 1941 году поступил, но учеба была прервана войной. Во время Второй Мировой войны служил в Красной Армии, был тяжело ранен в битве с нацистами, за мужество был награжден Красной звездой. В 1945 году окончил Щукинское театральное училище как актер. С 1945 года Владимир Этуш был членом труппы.

Его самыми запоминающимися сценическими выступлениями были партии в Шекспировском «Два джентльмена из Вероны» (1948), как интеллектуального Дорогомилова в «Необычном лете» (1955) Константина Федина, и как Мерикура в «Будьте здоровы» (1965). С 1963 года, когда Этуш стал Бригеллой, он выступает с известными номерами в легендарной Вахтанговской постановке комедии Карло Гоцци «Принцесса Турандот».