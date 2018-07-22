Театралы оценили: В Петербурге прошла опера в туалете

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При этом туалетная бумага считалась символом. Главные героини не произносят по ходу «произведения» ни слова.

Дождались, лучшие европейские произведения дошли и до нас. В Петербурге прошла первая опера в туалете. Судя по всему, театралы оценили.

Местом проведения стал один из отелей в Петербурге. Три дамы сидят на стульчаках. Парадокс в том, что для этого было выбрано не женское, а мужское заведение. Оно больше подходило по всем параметрам.

В итоге, «Трёхгоршковая опера» состоялась. Она создавалась во времена движения феминисток. Во время действа на стульчаках сидят три дамы.

Одна из них – системотехник-инженер, другая – журналистка, третья – «интересуется чем-то новеньким».

Сюжет незатейлив. Истерики, попытки успокоить друг друга, ну и, попутно отравиться. Монологов героини не произносят. Вместо них текстовками выступают арии из старых классических опер, которые те подхватывают в самые неожиданные моменты.

Создатели «Трёхгоршковой оперы» считают её «политическим манифестом» о правах женщин. Правда, сидящих на горшках. Однако, они могут на некоторое время и исчезать с места действа.

Туалетная бумага становится сценографическим средством. К концу представления ею оказывается опутан весь туалет.

Затем они изготавливают из неё фату, что должно символизировать отказ от стереотипов, навязываемых женщине обществом.