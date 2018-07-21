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Довольно известный в России театральный продюсер, доцент режиссерского факультета ГИТИСа должна повысить, по мнению руководства, экономическую составляющую одного из самых классических театров.

На пост заместителя худрука МХТ имени Чехова назначена Марина Андрейкина, которая за свою профессиональную деятельность стала успешным реализатором некоторых глобальных творческих проектов. По мнению руководства театра, они сделали правильный выбор, несмотря на неоднозначное отношение к Андрейкиной министерства культуры. Профессиональный и компетентный продюсер, автор ряда теоретических исследований, позволит поднять интерес современного зрителя к МХТ.

Несмотря на то, что в контракте обозначена лишь административная деятельность, от Андрейкиной, по мнению театральных критиков, ждут нечто большего. Например, пересмотра концепции будущего репертуара в пользу современного искусства. По этому поводу Минкульт выступил осторожно, заявив, что при назначении заместителя художественного руководителя, необходимо согласие и директора театра, после чего кандидатура будет согласована. Напомним, МХТ им. Чехова большинство спектаклей ставит с привлечением государственных средств.