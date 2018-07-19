Отменены спектакли с участием Валентина Гафта

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Артист борется за возможность выступать на сцене и радовать зрителей новыми постановками.

Театр «Современник» до конца текущего сезона отменили спектакль «Пока существует пространство» с участием Валентина Гафта. Как сообщается на сайте театра, это вынужденная мера в связи с болезнью артиста. Валентин Гафт уже лежал в больнице и сейчас находится дома. Однако, как стало известно, ему снова придется вернуться туда, чтобы пройти очередной курс лечения.

Актер много лет борется с болезнью Паркинсона, а сейчас ему стало уже совсем трудно ходить. По его словам, он постарается вернуться на сцену к новому сезону выступлений, а пока у него есть достаточно свободного времени, чтобы посмотреть различные спортивные передачи. Валентин Гафт сообщил, что живет для того, чтобы выступать. Это его стимул к жизни, ведь он так любит видеть эмоции на лицах своих зрителей.

Ранее уже были отменены спектакли с участием артиста в связи с неудачными падениями на сцене. Однажды он был даже госпитализирован. Заболевание прогрессирует, но артист не отчаивается и стремится подавить болезнь как можно скорее.