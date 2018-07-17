Умер артист Владислав Жуковский

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По знаменитому актеру скорбят все жители Красноярского края, для них это огромная потеря.

На 75-м году жизни умер Владислав Жуковский, заслуженный артист России и актер Красноярского драматического театра. Один из депутатов Госдумы Петр Пимашков, выразил свои соболезнования семье и всему Красноярскому краю за такую потерю:

«Владислав Яковлевич был одним из лучших актеров в крае, был талантливейшим артистом и всегда радовал своим появлением на сцене, был отличным преподавателем, человеком с активной гражданской позицией, много лет трудился на благо своего края будучи депутатом городского Совета. Нас с ним связывала и обычная работа, и хорошие человеческие отношения. Это великая потеря для культуры, для всех жителей Красноярского края. Выражаю свои соболезнования его близким и всем, кто знал этого Человека с большой буквы».

Мэтр вел преподавательскую деятельность на театральном факультете Красноярского института искусств, и многие студенты ценили его и любили, потому что он мог дать им такие знания, какие не мог дать никто другой.

У артиста остались жена и двое детей. Место и время прощания с Жуковским пока неизвестны.