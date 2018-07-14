Жена Этуша показала его фото из больницы и развеяла тревогу

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Фото она сопроводила короткой подписью с тремя восклицательными знаками «спокуха». Снимок, действительно, внушает оптимизм.

Жена сфотографировала 96-летнего Этуша, спокойно сидящим за столом, а не лежащим в больничной койке. Она разместила фото в своём аккаунте в Facebook и развеяла тревогу многих почитателей артиста.

У Этуша несколько похудевший вид и осунувшееся лицо, а, в целом, как для своих лет, выглядит великолепно. Когда Этушу сказали, что он напугал всех, он ответил, как и обычно, с юмором: «Да я и сам-то напугался».

Судя по взгляду, он счастлив и бодр и намерен вскоре вновь вернуться на сцену.

На какие числа запланированы спектакли с участием Этуша, рассказал директор театра Вахтангова, в котором он работает.